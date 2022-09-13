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Экологи не нашли превышений ПДК загрязняющих веществ в озере Комсомольском после гибели уток

18:49, 13.09.2022 1
Экологи не нашли превышений ПДК загрязняющих веществ в озере Комсомольском после гибели уток
Фото: eco.tatarstan.ru

Экологи не выявили превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в пробах воды, взятых в озере Комсомольское в казанских Дербышках. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

По многочисленным жалобам татарстанцев о гибели уток и заморе рыбы на озере Комсомольское в казанских Дербышках инспекторы Центрального территориального управления и специалисты лаборатории Минэкологии Татарстана выезжали на место.

Результаты биотестирования проб показали, что вода не токсична.

На прошлой неделе инспекторы Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана и Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора выезжали на место сброса сточных вод в районе речного порта Казани. Специалисты отобрали пробы воды для определения наличия и концентрации загрязняющих веществ.

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Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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