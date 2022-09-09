Экологи взяли пробы на месте сброса сточных вод в районе речного порта в Казани

Инспекторы Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана и Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора выехали на место сброса сточных вод в районе речного порта Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты отобрали пробы воды для определения наличия и концентрации загрязняющих веществ.

В Минэкологии отметили, что сброс осуществляется в водный объект федерального значения. По результатам лабораторных исследований в адрес МУП «Водоканал» Казани направят предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований природоохранного законодательства.

На прошлой неделе Минэкологии получало десятки жалоб из-за смога в Казани.

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