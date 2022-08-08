За сутки в России выявили 17 862 случая заболевания коронавирусом

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 17 862 человек. Всего по стране зарегистрирован 18 730 561 случай COVID-19, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

По данным на 8 августа, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 8 721 человека, всего вылечившихся — 18 048 076.

За сутки коронавирус унес жизни 45 россиян. Всего от инфекции скончались 382 786 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Маргарита Головатенко