Основатель сети ресторанов «Максимилианс» Евгений Венгер вернулся в структуру управления компанией

Российский предприниматель Евгений Венгер вернулся в структуру управления сети ресторанов «Максимилианс». Как выяснило «Реальное время», он выкупил часть доли уставного капитала компании, которая принадлежала Тимуру Серазутдинову. Теперь у последнего не 37% участия в заведении, а только 12%.

Венгер снова появился в списке учредителей еще 5 августа с долей в 5 миллионов рублей, что соответствует четверти доли в компании. Руководить компанией продолжает оставаться у супруги экс-премьера Татарстана Гузель Халиковой. Недавно она выкупила у своего сына 63% доли в компании.



Стоит отметит, что Венгер — это не случайный человек в ресторанном бизнесе. Он был совладельцем сети «Дольче Вита Групп» в Набережных Челнах и тем человеком, благодаря которому и была создана сеть ресторанов «Максимилианс». Он смог не просто открыть заведение в кризисный 2009 год, но и сделать так, чтобы сеть распространилась не только на Казань. Сейчас рестораны «Максимилианс» открыты в девяти городах России.

Фото: vk.com/kazan_maximilians

Начал предприниматель, как полагается, со своего родного города, Набережных Челнов. И только после автограда заведение открылось в Казани. Уже тогда Венгер называл одной из ключевых особенностей «Максимилианса» то, что пиво там варят прямо при гостях. Были планы пойти и в Москву, но они, к сожалению, не осуществились до сих пор.

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Артем Гафаров