Альфа-Банк запустил самый выгодный валютный вклад среди крупных банков
Альфа-Банк предложил клиентам вклад в юанях под ставку 1,5% годовых.
Это максимальная ставка для валютных вкладов среди крупных российских банков. Чтобы ее получить, нужно выбрать вклад сроком на один год на сумму от 500 юаней.
Юань обладает рядом преимуществ: российские инвесторы активно вкладываются в юань. За последние 2 месяца объем торгов юанем на Мосбирже вырос в 3,5 раза. Вклад в юанях подходит для диверсификации накоплений.
Кроме того, Альфа-Банк предложил повышенную ставку по накопительному Альфа-Счету в юанях: 0,5% годовых, и сохранил высокую доходность по рублевым вкладам до 9%.
Справка
Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет более 1 млн корпоративных клиентов и 22 млн физических лиц.
Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 510 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.
По итогам 2021 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $75,9 млрд, совокупный кредитный портфель — $52,0 млрд, акционерный капитал — $10,6 млрд. Чистая прибыль — $1,6 млрд.
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