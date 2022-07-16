Орешкин: Россия постарается сделать так, чтобы у нее не было необходимости в SWIFT

Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что власти планируют настроить систему внешнеэкономической торговли таким образом, чтобы необходимость платежей через межбанковскую систему SWIFT пропала. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, создание комфортных условий для осуществления внешнеэкономической деятельности является ключевой задачей на текущий момент.

— На следующей неделе будем встречаться с нашими турецкими партнерами, обсуждать, как настраивать платежи. С Китаем, на самом деле, сейчас шаг за шагом ситуация начинает улучшаться, и она будет улучшаться дальше, — сказал он.

Орешкин подчеркнул, что Россия не собирается иметь закрытую систему экономики и собирается открыто сотрудничать с любыми странами, но для этого нужны надежные финансовые институты.

Фото: realnoevremya.ru

3 мая президент России Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах России в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств против страны. Указом запрещается совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юрлицами, попавшими под ответные санкции России. Запрещено вывозить из страны сырье и продукцию в пользу лиц, находящихся в России под санкциями.



В тот же день глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о возможном отключении от SWIFT новых российских банков. Какие финансовые организации могут попасть под рестрикции, он не уточнил. После начала Россией специальной операции на Украине Евросоюз принял пять пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России. Сейчас обсуждается шестой.



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Максим Кокунин