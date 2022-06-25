Казанский речной порт запустил онлайн-продажу билетов

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Речной порт Казани запустил онлайн-продажу билетов на пассажирские рейсы, такая информация появилась в сообщении организации на странице во «ВКонтакте».



В записи официального сообщества указано, что дистанционная покупка возможна не ранее чем за три дня до отправления теплохода в рейс и не позднее чем за 15 минут до отправления судна.

Пункт отправления — «Казань. Речной порт». Для того чтобы попасть на теплоход, кроме электронного билета, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

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Маргарита Головатенко