Банк ЗЕНИТ выдает ипотеку по паспорту

Банк ЗЕНИТ запустил выдачу ипотеки по паспорту. Опция действует в рамках льготных и собственных программ банка. Первоначальный взнос составит от 15%, максимальная сумма кредита — до 40 млн рублей. В качестве первоначального взноса можно полностью или частично использовать средства материнского капитала.



«Скорость и удобство получения ипотеки часто являются главными критериями при выборе банка. Банк ЗЕНИТ упростил процедуру получения кредита за счет сокращения списка документов. Теперь не нужно собирать документы, подтверждающие занятость и доход. Таким образом, больше клиентов смогут воспользоваться ипотекой и улучшить жилищные условия», — отметила заместитель председателя правления банка Наталья Тутова.



Программы кредитования Банка ЗЕНИТ с господдержкой позволяют клиентам приобрести недвижимость по ставке от 5,5% годовых. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей. Заемщик может оформить ипотеку на срок от 3 до 25 лет. Первоначальный взнос — от 15% от общей стоимости жилья.



Клиенты также могут оформить ипотечный кредит по собственным программам банка по ставке от 10,55% годовых. При этом максимальная сумма кредита составляет 40 млн рублей для покупки жилья в Москве, Московской области и в Санкт-Петербурге. Для остальных регионов — до 20 млн рублей.



Подать заявку на выдачу ипотечного кредита клиенты могут на официальном сайте (16+) банка или в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» (16+).

ПАО «БАНК ЗЕНИТ»

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»