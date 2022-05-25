Ак Барс Банк начал продавать турецкие лиры и дирхамы
Ак Барс Банк запустил безналичный обмен в турецких лирах и дирхамах. Открыть и пополнить счет, а также провести в этих валютах международные платежи по системе SWIFT можно в офисах банка. Отслеживать состояние счета удобнее в приложении Ак Барс Онлайн.
Альтернативные валюты все чаще выступают доступным инструментом диверсификации портфеля валют и защиты сбережений от обесценивания в долгосрочной перспективе.
Клиентам банка по-прежнему доступны китайские юани, британские фунты и швейцарские франки. Наличную продажу валюты банк планирует запустить в ближайшее время.
ПАО «АК БАРС» БАНК
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