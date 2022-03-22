Итоги дня: планы по производству Ту-214 в Казани, новый закон о фейках, приговор Навальному
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 22 марта:
- Лефортовский суд Москвы приговорил российского оппозиционера Алексея Навального к девяти годам колонии строгого режима. Его признали виновным по новому делу о мошенничестве и оскорблении суда. Помимо этого, оппозиционеру назначили штраф в размере 1,2 млн рублей.
- Государственная дума приняла законопроект о введении уголовной ответственности за ложную информацию о любых госорганах РФ, которые действуют за рубежом. За совершение преступления грозит от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей штрафа либо до трех лет лишения свободы. Если оно совершено с использованием служебного положения — штраф от 3 до 5 миллионов рублей либо от пяти до 10 лет лишения свободы. Если деяние повлекло тяжкие последствия, грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.
- Также в Госдуме поддержали инициативу о возбуждении парламентского расследования о биологических лабораториях на Украине. Для этого создается специальная комиссия, в состав которой входят российские сенаторы и депутаты. Ее работа направлена на расследование обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины.
- Вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе рабочей поездки на Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова сообщил, что Россия обсуждает возможность производства минимум 10 самолетов Ту-214 на КАПО в год. По его словам, сейчас стоит вопрос о возможности использования Ту-214 российскими авиакомпаниями, в их числе «Аэрофлот», Red Wings и др. Борисов уточнил, что воздушное судно состоит в основном из отечественных компонентов.
- Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что Ту-214 в первую очередь поставляются для государственной авиации. «Мы сохраним формат по поставке нашим основным заказчикам, но при этом прорабатываем вариант, при котором мы сможем увеличить темп производства с сегодняшних трех самолетов в год до 10 самолетов», — сказал он. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Минпромторг России не исключает международной кооперации в авиастроении с дружественными российскому государству странами, заявил глава ведомства Денис Мантуров. Так он прокомментировал отказ зарубежных производителей поставлять компоненты для самолета МС-21. По словам Мантурова, Минпромторг планирует интенсифицировать работу по импортозамещению, имея в виду те уже заранее подписанные соглашения с компаниями, заинтересованными в этой работе.
- Также глава Минпромторга заявил, что некоторые зарубежные автомобильные производители уже подтвердили ведомству намерения возобновить работу заводов на российской территории. Мантуров рассчитывает, что в конце марта — начале апреля удастся «прийти к общему знаменателю» с компаниями, и в таком случае получится формировать планы на дальнейшее развитие того или иного предприятия. Министр отметил, что с некоторыми производителями, возможно, придется «попрощаться».
- Вице-премьер РФ Юрий Борисов посетил автомобильный завод КАМАЗ и пообещал предприятию оказать «всевозможную поддержку». По его словам, российское правительство намерено помочь всей автомобильной отрасли страны и уже рассматривает соответствующие меры. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) дали прогноз, согласно которому в следующем месяце Россию могут покинуть 70—100 тысяч человек в рамках «второй волны» эмиграции IT-специалистов. Сейчас ее пока что сдерживают высокая стоимость билетов, рост цен на жилье и другие факторы. По данным РАЭК, в ходе «первой волны» российское государство покинули 50—70 тысяч человек.
- В результате санкций российские авиакомпании «потеряли» 78 самолетов, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев. В частности, воздушные суда были арестованы за рубежом и уже не вернутся в Россию. Помимо этого, отечественные авиакомпании перевели в российский реестр почти 800 авиалайнеров.
- Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что РФ и Япония никогда бы не нашли консенсуса по теме Курильских островов. По его словам, переговоры о них всегда носили ритуальный характер. Медведев добавил, что в новой редакции Конституции РФ прямо зафиксировано, что российские территории не подлежат отчуждению. В посольстве Японии в Москве назвали «прискорбным и неприемлемым» решение о приостановке переговоров о заключении мирного договора. Премьер-министр Японии Фумио Кисида оценил его как «неразумное и неприемлемое».
- В Татарстане вступил в силу закон, разрешающий продажу алкогольной продукции с 8.00 до 23.00. Его подписал президент республики Рустам Минниханов. Согласно документу, отменяется прежнее ограничение на торговлю алкоголем в период с 22.00 до 10.00.
- Казанские перевозчики получили первые компенсации за введение QR-кодов в общественном транспорте для пассажиров. Как рассказал председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков, компенсации выплачены за ноябрь и декабрь. Вопрос по компенсации убытков за остальные месяцы в настоящее время прорабатывает Минтранс республики.
- Прокуратура Татарстана в целях недопущения дефицита и необоснованного роста цен на сахар объявила руководителям ООО «Буинский сахар» и ОАО «Заинский сахар» предостережения о недопустимости нарушения законодательства. Их также получили два предприятия-дистрибьютора и индивидуальный предприниматель, который занимается фасовкой сахара. По данным прокуратуры, в ходе мониторинга медиапространства были обнаружены сведения об отсутствии сахара в торговых точках. Кроме того, появились жалобы на подорожание товара.
- Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов продлил контракт с главным тренером Леонидом Слуцким навечно. По его словам, в казанском клубе есть полное доверие к Слуцкому. «Да он вообще будет работать вечно у нас», — заявил Сайманов.
- ФСБ задержала в Сочи гражданина России 2005 года рождения, который был администратором интернет-сообщества движения «Колумбайн»* (запрещено в РФ). Выяснилось, что такой функцией его наделил украинский подросток — пользователь под ником Белая роза, который в ноябре 2021 года пытался склонить жителя Казани к нападению на школу. Речь идет об Ярославе Овсюке 2005 года рождения, уточнили в ФСБ. Попытку в ноябре прошлого года склонить казанца к нападению на школу своевременно пресекли.
- Набережночелнинский городской суд арестовал местного жителя на 10 суток за административное нарушение ч. 1 по ст. 20.3 КоАП РФ о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики. Она была выполнена в виде татуировок на пальцах левой руки. Свою вину челнинец признал. Постановление в законную силу пока не вступило.
- Следственное управление Следственного комитета по Татарстану завершило расследование уголовного дела о торговле людьми и использовании рабского труда. В девяти преступлениях против четырех безногих инвалидов обвиняются трое уроженцев Молдовы — Мария Зореа, Владимир Ибриан и Виолетта Лапэдату. Среди потерпевших — один житель Казани и бывшие жители Уфы, Самары и Владивостока. Обвиняемые причастность к преступлениям не признают.
- В Управлении Росреестра по Татарстану сообщили, что в феврале этого года в Казани было зарегистрировано свыше 1,5 тысячи сделок на земельные участки. В целом по республике за этот период было зарегистрировано свыше 8 тысяч договоров купли-продажи на земельные участки. По сравнению с предыдущим месяцем спрос на жилые индивидуальные дома увеличился на 16%, по отношению к прошлому году — на 4,5%.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальную военную операции РФ на Украине поддерживают 75% россиян. «Мы надеемся, что те, кто не согласен, поймут, что происходит, чтобы они начали бы ориентироваться в тех потоках лжи, которые идут с Запада», — сказал он. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Госдуму внесли законопроект о признании участников специальной военной операции РФ на Украине ветеранами боевых действий. Авторами документа выступили депутаты партии «Единая Россия».
*организация признана террористической и запрещена в РФ по решению Верховного суда РФ
Диана ЖиленковаОбщество Татарстан
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