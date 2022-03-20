Сегодня в Татарстане потеплеет до +5 градусов
В воскресенье, 20 марта, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков.
Ветер западный, северо-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит 0..+5 градусов. В Казани ожидается от +1 до +5 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от 0 до +3 градусов. На дорогах гололедица.Общество Татарстан
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