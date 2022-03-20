Новости общества

10:09 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане потеплеет до +5 градусов

05:24, 20.03.2022
Сегодня в Татарстане потеплеет до +5 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В воскресенье, 20 марта, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков.

Ветер западный, северо-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит 0..+5 градусов. В Казани ожидается от +1 до +5 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от 0 до +3 градусов. На дорогах гололедица.

Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также