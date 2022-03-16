Сбер в Татарстане начал выдавать льготные кредиты бизнесу

Татарстанское отделение Сбера получило более 500 заявок на общую сумму свыше 2,8 млрд рублей по льготным кредитам под ставку 15%, а также выдало 50 млн рублей предприятиям малого бизнеса по программе льготного кредитования Банка России под ставку 8,5% (МСП).

Согласно программе, получить льготный кредит могут малые предприятия по ставке не выше 15% годовых, средние предприятия — не выше 13,5% годовых на срок до 1 года. Срок действия программы — до 30 декабря 2022 года.

Перечень отраслей по программе максимально широкий: исключениями являются только подакцизные виды деятельности, жилое строительство, компании финансовой сферы и предприятия, связанные с бизнесом, не имеющим статуса МСП.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк»:



«На текущий момент мы получаем порядка 100 заявок в день. Наши специалисты оперативно отвечают на вопросы татарстанских предпринимателей, а также помогают в подготовке необходимых документов. Уверен, такая мера поддержки будет действенной и востребованной среди субъектов МСП».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО "Сбербанк"