Центробанк решил 9 марта не проводить торги на фондовом рынке Мосбиржи

Центробанк решил не возобновлять торги 9 марта на Московской бирже в секции фондового рынка. Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо откроются в 10.00 мск, говорится в сообщении регулятора.

Режим работы Московской биржи на 10 марта будет объявлен до 9.00 мск 10 марта.

Фото: moex.com

Вчера курсы доллара и евро вновь достигли исторических максимумов. На Forex доллар достиг 154 рублей, евро — 168,08 рубля.



Татьяна Леухина