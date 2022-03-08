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Центробанк решил 9 марта не проводить торги на фондовом рынке Мосбиржи

20:35, 08.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Центробанк решил 9 марта не проводить торги на фондовом рынке Мосбиржи
Фото: cbr.ru

Центробанк решил не возобновлять торги 9 марта на Московской бирже в секции фондового рынка. Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо откроются в 10.00 мск, говорится в сообщении регулятора.

Режим работы Московской биржи на 10 марта будет объявлен до 9.00 мск 10 марта.

Фото: moex.com

Вчера курсы доллара и евро вновь достигли исторических максимумов. На Forex доллар достиг 154 рублей, евро — 168,08 рубля.

Татьяна Леухина
ЭкономикаФинансыОбществоВласть

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