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Центробанк принял меры поддержки негосударственных пенсионных фондов

18:19, 08.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Центробанк принял меры поддержки негосударственных пенсионных фондов
Фото: cbr.ru

Центробанк принял новые меры поддержки для негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний, финансовых посредников и учетной инфраструктуры. Об этом сообщается в информационном письме регулятора.

Банк России планирует увеличивать срок исполнения предписаний и запросов надзорного характера, направляемых в адрес участников финансового рынка. Временно отменяются меры воздействия на участников рынка за некоторые нарушения нормативов, если они связаны с нынешними рыночными условиями, пишет «РИА Новости».

Фото: cbr.ru

В воскресенье Центробанк ограничил переводы физических лиц за рубеж на сумму $5 тысяч в месяц. Мера принята из-за повышенной волатильности на валютном рынке.

Татьяна Леухина
ЭкономикаФинансыОбществоВласть

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