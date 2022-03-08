Центробанк принял меры поддержки негосударственных пенсионных фондов

Центробанк принял новые меры поддержки для негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний, финансовых посредников и учетной инфраструктуры. Об этом сообщается в информационном письме регулятора.

Банк России планирует увеличивать срок исполнения предписаний и запросов надзорного характера, направляемых в адрес участников финансового рынка. Временно отменяются меры воздействия на участников рынка за некоторые нарушения нормативов, если они связаны с нынешними рыночными условиями, пишет «РИА Новости».



Фото: cbr.ru

В воскресенье Центробанк ограничил переводы физических лиц за рубеж на сумму $5 тысяч в месяц. Мера принята из-за повышенной волатильности на валютном рынке.



Татьяна Леухина