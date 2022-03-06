В Татарстане предприятие за незаконный демонтаж трубопровода оштрафовали на 236 тысяч рублей

В прибрежной зоне Кзыл-Ярского сельского поселения Татарстана экологи выявили факт проведения незаконных работ. В частности, неизвестные выкопали траншею для демонтажа части трубопровода водозабора НГДУ «Бавлынефть». Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РТ.

По данным ведомства, нарушителей остановили инспекторы. Затем в отношении юридического лица составили протоколы об административных правонарушениях по ст. 8.6 КоАП РФ и ст. 8.42 ч. 1 КоАП РФ. В результате были назначены штрафы на общую сумму 236 тысяч рублей.

Недавно в Альметьевском районе республики предприятие оштрафовали за самовольный забор воды. В отношении юридического лица составлены протоколы об административных правонарушениях по двум статьям. Размер штрафа по первой составляет от 50 до 100 тысяч рублей, по второй — от 200 до 400 тысяч рублей.

Диана Жиленкова