В Альметьевском районе предприятие оштрафовали за самовольный забор воды

В Альметьевском районе инспекторы Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана выявили факт самовольного забора воды с рек Урсалинка и Кичуй. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушителем оказалось предприятие, которое оказывает услуги по горизонтально-направленному бурению. Кроме того, принадлежащие организации транспортные средства передвигались в водоохранной зоне.

В отношении юридического лица составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 7.6 КоАП РФ и ст. 8.42 ч. 1 КоАП РФ. Размер штрафа по первой статье для юридических лиц составляет от 50 до 100 тысяч рублей, по второй — от 200 до 400 тысяч рублей.

Недавно в Казани на улице Торфяной вблизи лодочной станции «Якорь» экологи обнаружили снежную свалку размером с футбольное поле. Биотестирование проб показало, что загрязненный снег относится к четвертому классу опасности. В отношении администрации Советского района города составили протокол по ч. 1 ст. 8.2. КоАП РФ.

Диана Жиленкова