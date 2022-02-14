На встрече «Ак Барс Лабс» расскажут, как добросовестным участникам рынка не попасть в список подозрительных
В клубе предпринимателей «Ак Барс Лабс» пройдет лекция на тему «Как обезопасить себя от риска быть вовлеченным в осуществление противоправной (сомнительной) деятельности». Спикер — руководитель службы внутреннего контроля Ак Барс Банка Сергей Мешалкин.
На встрече предпринимателям расскажут, как сохранить «чистоту» бизнеса, как банк оценивает благонадежность клиента и какие новые требования в области противодействия отмыванию доходов предъявляются к субъектам предпринимательства. Также собравшиеся получат рекомендации для повышения транспарентности бизнеса.
Мероприятие пройдет 15 февраля в 18 часов в офисе Ак Барс Банка «Лучше» по адресу ул. Право-Булачная, д. 51.
Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Возрастное ограничение: 18+
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