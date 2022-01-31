Нефтехимики приняли участие в благотворительной акции «Из добрых рук с любовью»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Подарки, поздравления и разнообразные развлечения — с таким «багажом» нефтехимики прибыли в Менделеевскую школу для детей с ограниченными возможностями здоровья. Поездка состоялась в рамках благотворительной акции «Из добрых рук с любовью», инициатором которой выступила профсоюзная организация ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящего в СИБУР.



Работники предприятия и дочерних организаций активно откликнулись на призыв и за короткое время собрали все необходимое — верхнюю одежду, обувь, канцтовары, книги, игрушки, спортивный инвентарь, материалы для уроков труда и рукоделия. Администрация ПАО «Нижнекамскнефтехим» по традиции подготовила корпоративные сладкие подарки.

— Дети ждут очень нас, радостно встречают. Они знают, что будут новогодние подарки, хотя Новый год уже закончился, а мы вот такой праздник привозим ежегодно. Большое сердечное спасибо, всем, кто принимает участие, это очень доброе дело, — сказала Любовь Коротихина, председатель комиссии «Семья и школа» профсоюзной организации ПАО «Нижнекамскнефтехим».



Вручение проходило в праздничной атмосфере. Для детей организовали развлекательную программу с аниматорами и ростовыми куклами. В завершение встречи воспитанники Менделеевской школы вручили представителям профсоюзной организации памятные сувениры, сделанные собственными руками.



— Мне все очень нравится. Хочется, чтобы вы еще на следующий год приехали.

— Каждый год к нам в гости приезжают из Нижнекамска, устраивают интересные конкурсы. Очень здорово, скажу честно, мне очень нравится. Подарки у вас очень крутые! — делились своими впечатлениями ребята.

В этом году дружба с Менделеевской школой отмечает свой 35-летний юбилей. Традиция оказания благотворительной помощи заложена еще в 1986 году профсоюзными активистами завода изопрена–мономера (ИМ-2) — именно здесь родилась идея оказания помощи тем, кто особенно в этом нуждается. А затем акция вышла за пределы завода и превратилась в широкомасштабную шефскую помощь коллектива ПАО «Нижнекамскнефтехим».



— Хочется сказать огромное спасибо «Нижнекамскнефтехиму» за то, что они из года в год уже на протяжении 35 лет приезжают к нам в Менделеевск и делают счастливыми наших детей именно в новогодние праздники. Спасибо им большое! — отметила Наталья Архипова, заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ «Менделеевская школа для детей с ОВЗ».

