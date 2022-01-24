Банк ЗЕНИТ повысил доходность по вкладам до 9,3%

Банк ЗЕНИТ повысил доходность всей линейки вкладов до 1,5 п.п. Теперь максимальная ставка в рублях составляет 9,3% годовых.



По условиям вклада « Восход » разместить денежные средства по ставке 9,3% годовых можно на срок 700 дней и на сумму от 50 тыс. рублей при предъявлении промокода от портала Banki.ru. Также у клиентов не должно быть действующих срочных вкладов в Банке ЗЕНИТ по состоянию на 02 ноября 2021 года. При досрочном закрытии вклада в период с 401-го по 699-й день действует ставка 8% годовых.



По продукту « Вертикаль » действует ставка 9,2% годовых. Вклад можно открыть на срок 555 дней при наличии промокода с сайта Sravni.ru. При этом по состоянию на 18 августа 2021 года у клиентов не должно быть действующих срочных вкладов в Банке ЗЕНИТ. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Начиная с 350-го дня вклад можно досрочно закрыть по ставке 8% годовых.



Выросла ставка до 9% годовых по вкладу « Выбор Банки.ру ». Открыть продукт можно на срок 375 дней, на сумму от 50 тыс. рублей при предъявлении промокода от портала Banki.ru. При этом у клиентов не должно быть действующих срочных вкладов в банке по состоянию на 12 декабря 2021 года.



Банк ЗЕНИТ также повысил ставки по продуктам: «Высокий доход» — до 8,25% годовых, «Пополняемый доход +» — до 7,91% годовых и «Пенсионный» — до 7,23% годовых. Срок действия вкладов варьируется от 1 месяца до 3 лет с последующей пролонгацией. Подробные условия представлены на сайте банка.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»