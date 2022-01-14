В Бугульме со следующей недели подорожает проезд в транспорте

В Бугульме с 17 января проезд в автобусах маршрутов №11/12, 6, 1, 10 подорожает до 30 рублей. Об этом заявили в пресс-службе Бугульминского района.

Повышение стоимости проезда связано с повышением цен на топливо, расходные материалы и запчасти для транспорта, передает «Татарстан-24».

Осенью прошлого года в городе перестал работать общественный транспорт. В сентябре в прокуратуру Бугульмы поступили жалобы на работу общественного транспорта. Надзорный орган решил, что эксплуатация транспорта небезопасна и подал иск в суд на перевозчика. Было вынесено решение о приостановке деятельности — исполкому пришлось досрочно расторгнуть договор.

Татьяна Леухина