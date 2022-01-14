Главное о коронавирусе на 14 января: в Татарстане сохранят ограничения, рассмотрение закона о QR-кодах отложат

Фото: Максим Платонов

В Татарстане ревакцинации подлежат 235 457 человек

В Татарстане за последние сутки зарегистрированы 114 новых случаев COVID-19. Всего на 14 января в республике выявлено 44 072 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 37 452 человека, в том числе 97 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 512 человек.

Заместитель главы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила, что все антиковидные ограничения в республике сохранят. Как подчеркнула представитель ведомства, это делается для того, чтобы не усугубить эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу и гриппу.

Также Авдонина ответила на просьбу Ассоциации рестораторов и отельеров РТ полностью снять ограничения по времени работы. По ее словам, такая мера преждевременна. Она напомнила, что традиционно сезон гриппа и ОРВИ длится до марта. Поэтому до этого времени точно никаких снятия ограничений и послабления не ожидается.

Минздрав Татарстана представил фильм о пандемии COVID-19 «Надежды красных зон», автором которого выступил собственный корреспондент ВГТРК, сценарист, режиссер Станислав Назаров. В фильме рассказывают о своих переживаниях и чувствах переболевшие пациенты и их близкие, а также медики и те, кто потерял родных из-за вируса.

Житель Татарстана заболел одновременно гриппом и коронавирусом. Как рассказали в региональном Минздраве, на данный момент пациент находится на этапе лечения. Его состояние опасений не вызывает.

Доцент кафедры микробиологии института фундаментальной медицины и биологии КФУ Павел Зеленихин рассказал, что штамм коронавируса «омикрон» по контагиозности обгоняет грипп. В России подъем заболеваемости COVID-19 неизбежен и произойдет он в следующем месяце. Однако, как отметил ученый, от тяжелых вариантов вируса могут защитить вакцины.

В Нижнекамске прививку от COVID-19 сделали 200 беременных женщин из полутора тысяч. Как сообщила замначальника Управления здравоохранения Нижнекамского района Рита Медведева, у будущих матерей коронавирус протекает в более тяжелой форме. Кроме того, им нельзя назначать препараты, которые предназначены для лечения обычного пациента. Прививают беременных после 22-й недели, когда вакцина не влияет на плод.

В Татарстане от COVID-19 вакцинировались 2 306 478 человек. По данным Минздрава РТ, оба компонента вакцины получил 1 866 321 житель республики. А повторную вакцинацию от коронавируса прошли 147 240 человек. Как сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, повторной процедуре подлежат 235 457 граждан, однако они не прошли ее.

Российские тест-системы могут выявлять COVID-19 вне зависимости от штамма

За последние сутки в России выявили 23 820 новых случаев коронавируса, выздоровели 24 952 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 10 747 125 человек, а выздоровевших — до 9 809 300 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 739 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 319 911 человек.



За последние сутки проведено 529 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 880 775 человек.

По мнению главного инфекциониста Минздрава Владимира Чуланова, принимать решение о вакцинации от COVID-19, основываясь на измерении антител, ненаучно. Чуланов рассказал, что прививаться следует в соответствии с теми рекомендациями, которые дает ведомство, т.е. через полгода.



Руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина сообщила, что все российские тест-системы способны определять наличие коронавируса вне зависимости от того, каким штаммом заразился человек. Это объясняется тем, что тест-системы ориентированы на ту часть генома COVID-19, которая не подвергается частым изменениям и остается практически постоянной.

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что преждевременно говорить о последствиях распространения омикрон-штамма COVID-19 для российской экономики. Он усомнился в необходимости пересмотра прогноза ВВП или назначении каких-либо массовых выплат. Однако, по его словам, если потребуется, то необходимый опыт у страны уже имеется.



Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что лучше всего следует прививаться от COVID-19 в период снижения количества заражений. Таким образом, своевременно сформируется иммунитет. Кроме того, министр отметил снижение заболеваемости коронавирусом в последние два месяца. А число пациентов с COVID-19 за последние недели уменьшилось на 30%.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что власти не рассматривают вопрос введения обязательного наличия QR-кода для подростков при посещении отдельных мест. Представитель Кремля отметил, что вопрос по целевым показателям вакцинации данной категории населения против COVID-19 президент Владимир Путин не обсуждал.

Жители Магнитогорска не смогут принять участие в крещенских купаниях без QR-кода. В городе на территории одной из водно-гребных баз спортклуба организуют три купели для купания, где будут дежурить медики, сотрудники ГИБДД, УМВД и спасатели.

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что власти внесут в Госдуму поправки ко II чтению законопроекта о QR-кодах, где сохраняется возможность для россиян использовать ПЦР-тест для посещения общественных мест после 1 февраля. Также среди поправок — предоставление полномочий Минздраву установления срока действия сертификата в отношении граждан, имеющих противопоказания к вакцинации.

Иммунолог Владимир Болибок заявил, что в отличие от других штаммов коронавируса заразившиеся «омикроном» редко сталкиваются с болью в грудной клетке, которая характерна для тех, у кого развивалась пневмония. «Омикрон» тоже может вызвать пневмонию, но боль в грудной клетке стала встречаться реже.

В Алтайском крае усилят контроль за соблюдением карантинных мер, предпринятых в связи с пандемией COVID-19 и новым штаммом «омикрон». Как рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по региону Ирина Пащенко, подхвативший инфекцию человек может заражать других уже спустя сутки, в то же время симптомы болезни начнут появляться только на 45-й день заражения. Этим объясняется рост заболеваемости.

В Германии «омикрон» стал доминирующим

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 320 097 604 человека, 5 520 638 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (64 082 824). На второй строчке — Индия (36 317 927), на третьей — Бразилия (22 822 177), на четвертой — Великобритания (15 054 694), на пятой — Франция (13 351 053).



Больше всего смертей зафиксировано в США (846 488). За ними следуют Бразилия (620 830), Индия (485 035), Россия (312 733, данные университета отстают от данных российского оперштаба) и Мексика (300 764).

Депутат Бундестага Петр Быстрон объяснил, почему в ЕС не признают российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». По его словам, на то есть политические и экономические причины. Быстрон отметил, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) защищает рынок, чтобы крупные западные фармацевтические компании могли продавать свои препараты без конкуренции.



С 16 февраля привитые иностранцы смогут попасть на Филиппины. Как рассказал исполняющий обязанности пресс-секретаря президента страны Карло Ногралес, исключением станут дети в возрасте до 18 лет, лица с медотводом, а также иностранные дипломаты и др. Подтверждение о полной вакцинации авиакомпании должны получать еще до посадки на рейс.

С 16 января по 15 февраля будет действовать запрет на транзитные услуги для пассажиров, следующих через аэропорт Гонконга. Ограничение вводится для лиц, которые за последние три недели посещали страны категории высокого риска распространения COVID-19. В общей сложности к таковым относятся 150 государств, в том числе США, Япония, Великобритания, Канада, Австралия, Россия и др.

В Германии омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим. На него приходится 73% новых случаев заражений по сравнению с 44% неделей ранее. В общей сложности за сутки в ФРГ подтвердили 81 тысячу новых заражений COVID-19. Вакцинировано 72% населения — 60,1 млн человек.

Во Франции более 77 тысяч учителей и других работников сферы образования приняли участие в акциях против антиковидных мер в школах. Из них 8,2 тысячи человек вышли на улицы Парижа. Всего в стране прошли 136 различных акций протеста, участие в которых приняли и представители «объединений родителей школьников». Во Франции из-за COVID-19 на дистанционное обучение переведены свыше 10 тысяч школьных классов.

В США дополнительно закупят 500 млн тестов на COVID-19 для бесплатной выдачи местным гражданам. Как рассказал президент Джо Байден, на следующей неделе планируется запуск сайта, на котором жители смогут заказать бесплатный тест с доставкой на дом. Процедуру можно провести в домашних условиях. Лидер США отметил, что власти будут продолжать работать с торговыми предприятиями для повышения доступности тестов в магазинах, в том числе и онлайн.

Визу лидера мирового рейтинга, сербского теннисиста Новака Джоковича повторно аннулировал австралийский министр по иммиграции Алекс Хоук. Он подчеркнул, что решение направлено на защиту Австралии. Так, власти сохранили за собой право депортировать теннисиста. Джокович прибыл в Австралию для участия в Australian Open, который стартует 17 января в Мельбурне. В первый раз власти Австралии аннулировали визу теннисиста: спортсмен не был привит от коронавируса, но у него была виза, которую нельзя получить с медицинским отводом от вакцинации.

Диана Жиленкова