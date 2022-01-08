Кредиторы банка «Камский горизонт» заявили требования в размере 1,1 млрд рублей

Дата судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного управляющего по делу о банкротстве ООО КБ «Камский горизонт» назначена на 24 июня 2022 года. Об этом говорится в сведениях о ходе конкурсного производства в отношении организации.

Согласно документу, всего указано 237 кредиторов, а сумма установленных требований составила 1,1 млрд рублей. Поступление в конкурсную массу составило 331,4 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Банк «Камский горизонт» признали банкротом в 2017 году. В декабре 2018 года Арбитражный суд Татарстана арестовал имущество четырех бывших руководителей организации общей стоимостью 827,3 млн рублей.

Диана Жиленкова