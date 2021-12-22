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В Зеленодольске появится первая подземная парковка

13:41, 22.12.2021
В Зеленодольске появится первая подземная парковка
Фото: Регина Чибрикова

В микрорайоне Мирный Зеленодольска появится здание нового бизнес-центра площадью 12,5 тыс. кв. м. Об этом «Реальному времени» сообщила и. о. начальника отдела по связям с общественностью и СМИ аппарата совета Зеленодольского района Регина Чибрикова.

Ход строительства оценил мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев. Руководитель проекта Дмитрий Грузков отметил, что с учетом имеющихся бизнес-центров по соседству число новых рабочих мест достигнет порядка тысячи.

В бизнес-центре появятся магазины, фуд-корты, кинотеатр, а также первая в городе отапливаемая подземная парковка на 120 мест.

Фото: Регина Чибрикова

Открыть новый центр планируют в первой половине 2022 года.

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