Ак Барс Банк снова среди лучших веб-сервисов для бизнеса

Консалтинговое агентство Markswebb представило результаты Business Internet Banking Rank 2021. Ак Барс Банк вновь вошел в число цифровых лидеров рынка.



Эксперты отметили, что лучшей практикой в интернет-банке Ак Барс Бизнес Драйв стал конструктор, с которым удобно создавать документы для ведения бизнеса, в том числе акты, договоры и счета.

В этом году интернет-банк для бизнеса Ак Барс Банка значительно расширил функционал. В числе новых функций для предпринимателей — сервисы обновления данных клиента и запрос документов по платежам в целях недопущения закрытия счета, извещения о начислениях в бюджеты и оплата по реквизитам в бюджет.

Банк уделяет большое внимание упрощению существующих сервисов. К примеру, стала удобнее работа с электронными подписями — теперь не надо ходить в офис при перевыпуске сертификата электронной подписи. Также упростилась работа с кредитами, депозитами и бизнес-картами. Для улучшения интернет-банка клиенты направляют предложения в сервис «Развиваем вместе».

«Интернет-банк Ак Барс Бизнес Драйв должен работать так, чтобы предприниматели могли быстро и просто решать все вопросы в режиме одного окна. Признание экспертов, которые включают нас в число лидеров цифровизации банковской сферы, и достойные места в рейтингах интернет- и мобильных банков — подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении», — отметила руководитель блока корпоративного бизнеса Ак Барс Банка Ольга Ясонова.

Всего агентство Markswebb проанализировало 16 самых популярных интернет-банков для предпринимателей и исследовало клиентский опыт в банковских продуктах, которые являются частью экосистемы цифрового банкинга, в том числе РКО, бухгалтерию и документооборот, эквайринг, зарплатный проект и другие.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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