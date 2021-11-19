УФНС России по РТ напомнило, что расчет пенсии и налоговых вычетов производится только по официальной зарплате

Одним из важнейших доходных источников консолидированного бюджета любого региона является налог на доходы физических лиц. От своевременности и полноты поступления налога в бюджет зависит финансирование и реализация социально-экономических программ. Поэтому одним из основных направлений деятельности налоговых органов является работа по легализации теневой заработной платы. И если заработная плата сотрудников ниже минимального размера оплаты труда, а также ниже среднего уровня по отрасли работодателю не избежать приглашения на межведомственную комиссию, в которой принимают участие не только представители налоговых органов, но и представители министерства труда, занятости и социальной защиты, прокуратуры, государственной инспекции по труду, МВД России, государственных внебюджетных фондов. Об этом сообщили в инспекции ФНС по Московскому району Казани.



Особое внимание на комиссиях уделяется вопросам выплат без заключения трудового договора в конвертах. Эффект от работы комиссий очевиден. За 9 месяцев 2021 года проведена работа с 2300 такими работодателями. Из них более 2000 работодателей пересмотрели в сторону увеличения выплаты работникам. Заключено 10,5 тысяч дополнительных договоров и соглашений с работниками. Дополнительно в бюджет поступило налога на доходы физических на сумму 161 млн рублей, страховых взносов — 344 млн руб.

УФНС России по Республике Татарстан напоминает, что расчет пенсии, больничного листа, налоговых вычетов на лечение, обучение, приобретение жилья производится только по официальной заработной плате. Не лишайте себя социальных льгот и гарантий — не соглашайтесь на зарплату в конвертах!

Если работодатель отказывается выплачивать зарплату или ее часть официально, несмотря на требование работника, сотрудник вправе обратиться:

• в прокуратуру района по месту жительства работника или нахождения работодателя;

• в государственную инспекцию по труду;

• в налоговую инспекцию по месту нахождения компании или по месту жительства работника;

• в суд с исковым заявлением.

Кроме того, по вопросам «неформальной занятости населения», «конвертным выплатам» можно обратиться по телефону Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан: 8 (843) 235-18-38, либо по телефону Единого Контакт-центра ФНС России 8-800-222-2222.

