Недвижимость «Свея» в центре Казани выставили на торги за почти 200 миллионов

Нежилые помещения на Бехтерева от 1 миллиона

Как стало известно «Реальному времени», конкурсный управляющий обанкротившегося застройщика ООО «Фирма «Свей» выставил на торги отдельными лотами квартиры и нежилые помещения компании, расположенные в Казани. С молотка должны уйти 17 объектов на общую сумму более 194 миллионов рублей, из которой более 74,2 миллиона приходится на квартиры. Стоимость объектов, готовых к продаже, варьируется от 1 до 20 миллионов.

Например, среди нежилых помещений самый низкий ценник на объект площадью 16,8 «квадрата» по улице Бехтерева, 9а — его начальная цена чуть более 1,1 миллиона рублей. К слову, в этом доме уже есть продуктовый магазин и кондитерская.

В этом же здании предлагается приобрести самое дорогое нежилое помещение площадью 247,9 кв. м — его оценили в 20,5 миллиона рублей. Для сравнения, в Вахитовском районе Казани помещение свободного назначения площадью 197 «квадратов» продается за 32,7 миллиона рублей. Всего по улице Бехтерева, 9а на торги выставлено девять нежилых помещений.

В доме по этому же адресу на торги выставили три квартиры площадью от 104 до 114,2 кв. метров. Для последней начальная цена объявлена в 14,2 миллиона рублей.

Квартиру площадью 104 кв. м предлагается купить за 12 миллионов рублей, площадью в 110 «квадратов» — за 12,9 миллиона рублей. Для сравнения, на интернет-ресурсах в этом же районе предлагают приобрести квартиру площадью 93 «квадрата» за 15,9 млн рублей.

Квартиры на «Кварталах» и в историческом центре Казани



Кроме того, на торги выставлена однокомнатная квартира в доме по улице Четаева, 14. Жилище площадью 36,4 «квадрата» оценили в 4,8 миллиона рублей. К слову, это ниже рыночных цен — в объявлениях в интернете в этом же доме аналогичную по площади квартиру предлагают купить за 5,6 миллиона рублей.

Жилую площадь с молотка предлагают купить и в историческом центре Казани — на улице Ульянова-Ленина. На торги выставлены четыре квартиры в шестиэтажном доме №23. Их площадь — от 43 до 119 кв. метров в ценовой категории от 5,1 до 9,8 миллиона рублей. В интернете можно найти объявления о продаже квартиры в этом же доме, однако цены будут в разы выше. Так, жилье площадью 111 «квадратов» продавец оценил в 17,3 миллиона рублей.

Публичное предложение действует до 12 декабря 2021 года. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество, составила 10% от начальной продажной стоимости.

Дома от «Свея» с «нюансами»

В начале года квартиры обанкротившегося «Свея» уже выставляли на торги. Среди прочего также продавались квартиры в домах по улице Ульянова-Ленина, 23, Бехтерева, 9а и Четаева, 14. Тогда 19 квартир (плюс в некоторых случаях машино-места), оценили примерно в 250 миллионов рублей.



Перечисленные выше дома засветились на разных этапах истории краха «Свея», который обернулся множеством казанских «недостроев» и сотнями, если не тысячами обманутых дольщиков, а также уголовным делом в отношении основателя компании Рашида Аитова. В итоговую версию обвинения вошло 126 эпизодов мошенничества и ряда других преступлений на сумму свыше 300 млн рублей. В 2018 году суд первой инстанции приговорил Аитова к 11 годам заключения, позже апелляция снизила срок до 9 лет и 9 месяцев.

Дом по улице Ульянова-Ленина, 23 фигурировал в уголовном деле еще на стадии строительства, когда имел номер 25. «Свей», по версии следствия, нанял для охраны стройки ЧОП «Русь», но расплачиваться с организацией не спешил — потребовал от директора ЧОП, чтобы его сотрудники продолжали охранять строящийся дом, а заплатить обещал квартирой в еще одном строящемся доме на Четаева.

Казанский дом по улице Четаева, 14, расположенный неподалеку от комплекса зданий КАИ, вообще строили 12 лет. Сдали его только в 2019 году. Квартиры в нем получили 142 дольщика.

В конце минувшего лета в Казани сдали последний долгострой «Свея» на улице Четаева. Строительство многоэтажки фирма начала в 2012 году, однако процесс остановился через три года из-за нарушений градостроительных норм.

Диана Жиленкова