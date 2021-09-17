«Ростех» открыл в Татарстане логистический центр площадью более 15 тыс. кв. метров

Фото: Луиза Игнатьева

«Ростех» открыл в Татарстане логистический центр площадью более 15 тыс. кв. метров. В нем одновременно могут храниться до 40 тыс. единиц техники.

Стоимость центра составила более 550 млн рублей. Построили его в сжатые сроки: работы начались осенью 2019 года и закончились в 2020-м. Оснащение объекта завершили в текущем году — там внедрили автоматизированные линии и процессы управления складом, оптимизировали логистические потоки, что позволяет повысить производительность труда на 30%.

Логистический центр открыт на базе компаний Pozis. «Рациональное использование погрузочной техники и современного складского оборудования позволило снизить эксплуатационные расходы, при этом увеличилась производительность труда на 30%», — рассказал на открытии гендиректор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.

Он напомнил, что до ввода в эксплуатацию логистического центра холодильная продукция хранилась в 19 точках, находящихся в разных частях предприятия. Это затрудняло логистику и увеличивало затраты времени и труда работников.



Теперь техника доставляется на склад в автоматизированную зону разгрузки прямо с конвейера. Ее хранение обеспечивается на нескольких ярусах в зависимости от назначения и типоразмеров.

«Создание нового логистического центра — важная часть программы развития производства холодильного оборудования. Эта программа предусматривает рост объемов к 2025 году в 2 раза — до 600 тысяч устройств ежегодно, что требует соразмерного наращивания складских мощностей и совершенствования логистики», — рассказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов.



Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал Pozis крупнейшим производителем бытовой и медицинской техники в стране. Чемезов в своей речи напомнил, что 20 лет назад предприятие начинало с двух моделей холодильной техники, а сейчас их насчитывается уже 160. При этом 20% продукции отгружается на экспорт.