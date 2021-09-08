Большинство татарстанцев беспокоятся за будущее родственников, друзей и страны

Фото: Максим Платонов

Большинство жителей Татарстана признались, что их постоянно беспокоят мысли о будущем детей, родственников, друзей и страны. Опрос был проведен СК «Росгосстрах жизнь» и «Росгосстрах». В нем приняли участие 1,5 тыс. россиян. Основная тема опроса — это предмет страхов, причины их возникновения и способы борьбы с ними.

Каждый третий респондент указал, что больше всего он переживает за будущее своих родственников, друзей и страны. Боятся заболеть 21% опрошенных. Каждый десятый указал, что больше всего боится потери сбережений, работы или иного источника дохода. 8,6% респондентов боятся войны как таковой. Этот страх терзает жителей Татарстана заметно реже по сравнению с другими.

Фото: Максим Платонов

Реже всего жители РТ боятся одиночества, старости и закрытых границ.

Алексей Нечаев