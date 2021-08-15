В Набережных Челнах назвали самые высокооплачиваемые вакансии

Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах назвали самые высокооплачиваемые вакансии на 1 августа. Среди них инженер-программист, водитель и машинист экскаватора.

Инженеру-программисту в автограде предлагают зарплату в среднем 100 тыс. рублей в месяц. Чуть меньше, 90 тыс. рублей, работодатели готовы платить водителю автомобиля и экскаваторщику с 4-го по 6-й разряды, сообщили специалисты городского Центра занятости населения.



Заплату в 87 тыс. рублей в Набережных Челнах предлагают багермейстеру — капитану земснаряда. Бульдозеристу обещают платить 75 тыс. рублей, программисту — 72 тысячи, машинисту трубоукладчику — 70 тысяч, а матросу — 69 тысяч, пишут «Вести КАМАЗа».

Ранее специалисты сервиса SuperJob составили топ-5 самых привлекательных предложений работодателей для жителей Казани. В список вошли вакансии инженера-программиста, разработчика Android и менеджера по продажам.

Татьяна Демина