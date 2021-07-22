SDLG Лизинг — спецтехника с выгодой до 500 тысяч рублей

Лизинг-Трейд рад предложить финансирование специальной техники марки SDLG на привлекательных условиях от официального дистрибьютора бренда в России «РусБизнесАвто».

Вы можете приобрести фронтальные погрузчики, экскаваторы, автогрейдеры, катки под брендом SDLG с минимальным авансовым платежом.

SDLG входит в ТОП-100 лучших производителей строительного оборудования. С 2006 года 70% акций принадлежит компании VOLVO. Благодаря тесному сотрудничеству научно-технических центров компаний в области технологий, сегодня продукция завода SDLG оценивается на высоком уровне во всем мире.

Лизинг-Трейд готов предложить субсидию на часть аванса в размере от 150 000 до 500 000 рублей в зависимости от приобретаемой модели техники. Тем самым минимальный авансовый платеж может составлять 1%. Срок договора лизинга до 5 лет. Рассмотрение сделки от двух часов по 2 документам (паспорту и согласию на обработку персональных данных).

Подать заявку на лизинг вы можете на сайте leasing-trade.ru и по телефону 8 800 505 73 94

ООО «Лизинг-Трейд»

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