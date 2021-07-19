От магазинов потребуют снижать цены на овощи вслед за производителями

Фото: Максим Платонов (архив)

Минпромторг России будет требовать от крупных ретейлеров снижать цены на овощи вслед за производителями. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

— Безусловно, мы будем требовать от ретейла, от крупного ретейла, чтобы это снижение цен транслировалось «в полку», как мы всегда в общем-то и работали, — цитирует его ТАСС.

В Татарстане за неделю с 27 июня по 5 июля на 6,21%, до 37,46 рубля за килограмм, подорожала свежая белокочанная капуста, стоимость моркови выросла на 6,11%, до 85,44 руб./кг. На 1,13% увеличились цены на репчатый лук — до 34,83 руб./кг. Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что Рустам Минниханов в курсе ситуации, а подорожание овощей является общероссийской тенденцией.