Эксперт предупредил об уловках продавцов при оплате картой в магазине

Когда магазину невыгодно принимать пластиковые карты к оплате, он может пойти на некоторые ухищрения, рассказал исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.



Например, магазин устанавливает наценку за оплату картой или сообщает о нерабочем терминале. В первом случае эксперт советует обратиться в Роспотребнадзор, поскольку он контролирует, чтобы цена не зависела от способа оплаты.

В то же время закон не запрещает делать скидки в зависимости от способа оплаты, стимулируя клиентов на безналичный расчет. Однако в этом случае бизнес может заинтересовать налоговую, поскольку встает вопрос, почему он стимулирует получение наличных.

Если клиенту говорят о проблемах с терминалом, эксперт предлагает предложить достать его и попробовать совершить операцию, в большинстве случаев это помогает решить «технические проблемы». Еще можно позвонить в банк, который установил терминал в магазине. Банкам невыгодны «спящие» клиенты, поэтому они могут принять меры, сообщает «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Казань заняла 11-е место в рейтинге городов, жители которых чаще всего расплачиваются онлайн-переводами. Всего в список вошли 19 городов России. Лидером рейтинга стала Москва. В топ-5 оказались Самара, Омск, Краснодар и Брянск. В десятку городов, где популярна оплата онлайн-переводами, вошли также Екатеринбург, Уфа, Воронеж, Красноярск и Ростов-на-Дону.

Маргарита Головатенко