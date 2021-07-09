В Казани до декабря 2022 года ограничат движение на участке проспекта Победы

В Казани ограничат движение транспорта на участке проспекта Победы. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

С 10 июля текущего года до 15 декабря 2022 года закроют проезд по проспекту Победы от улицы Закиева до улицы Минской. Ограничение движения на этом участке связано с производством работ по выносу инженерных сетей при строительстве Вознесенского тракта.

Фото: kzn.ru

Вчера в Казани продлили до 12 июля ограничение движения по улице Маяковского из-за прокладывания газопровода к строящемуся жилому комплексу.

