Путин ответил, почему бананы из Эквадора стоят дешевле российской моркови
Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что мировые индексы цен на продукты сейчас на самой высокой планке за последние 10 лет.
Жительница Липецка спросила у него, почему бананы из Эквадора (70 рублей за кг) стоят дешевле российской моркови (110 рублей за кг).
— Потому что у нас своей продукции не хватило. Надеюсь, в этом году хватит, — ответил Путин.
Он отметил, что годовая инфляция в РФ сейчас на уровне 5,9%.
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