Путин ответил, почему бананы из Эквадора стоят дешевле российской моркови

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Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что мировые индексы цен на продукты сейчас на самой высокой планке за последние 10 лет.

Жительница Липецка спросила у него, почему бананы из Эквадора (70 рублей за кг) стоят дешевле российской моркови (110 рублей за кг).

— Потому что у нас своей продукции не хватило. Надеюсь, в этом году хватит, — ответил Путин.

Он отметил, что годовая инфляция в РФ сейчас на уровне 5,9%.

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