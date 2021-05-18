Эксперт оценил возможность строительства нового авианосца за полтриллиона рублей
России строительство нового авианосца может обойтись в 500 млрд рублей, сообщил «РИА Новости» член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.
По его словам, водоизмещение нового авианосца должно составлять не меньше 70-80 тысяч тонн. При создании таких кораблей есть риск удорожания по мере строительства. Также российский авианосец должен быть несколько меньше американских и ненамного дешевле.
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