Новости экономики

19:20 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Эксперт оценил возможность строительства нового авианосца за полтриллиона рублей

12:21, 18.05.2021 4
Эксперт оценил возможность строительства нового авианосца за полтриллиона рублей
Фото: mil.ru

России строительство нового авианосца может обойтись в 500 млрд рублей, сообщил «РИА Новости» член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.

По его словам, водоизмещение нового авианосца должно составлять не меньше 70-80 тысяч тонн. При создании таких кораблей есть риск удорожания по мере строительства. Также российский авианосец должен быть несколько меньше американских и ненамного дешевле.

Маргарита Головатенко
ЭкономикаОбщество
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 18 май
    Путин рехнулся, стана нищая, а все деньги уходят на вооружение. С кем мы собираемся воевать?
    Ответить
    Анонимно 18 май
    С табой, с кем ещё. Бабы ещё нарожают.
    Ответить
  • Анонимно 18 май
    Дороговато для бомбежки Воронежа. А вообще, один авианосец - как одна станция метро. По крайней мере надо десяток, чтобы по 2-3 в каждом океане и часть на базах в ремонте.
    Ответить
  • Анонимно 07:22
    Пора бы понять, что авианосцы требуются стране как воздух. Нам нужно штук двадцать авианосцев, пять штук ледокольного типа в Арктику пять штук ледокольного типа в Антарктику и по три три штуки в Тихий, ИНдийский, Южный и Атлантический океан, чтобы их было легче топить противнику ракетами и торпедами.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок