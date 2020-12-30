Курс евро поднялся до 92 рублей

В среду впервые за неделю курс евро достигал 92 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

К 17:26 по мск евро достиг отметки в 92,0025 рубля (+1,47%). Курс доллара поднимался на 1,2%, до 74,925 рубля, пишет ТАСС.

Фото: pixabay.com

В последний раз курс евро находился выше 92 рублей 23 декабря.

Ранее аналитик спрогнозировал курс рубля в новом году. По мнению эксперта, следующий год рубль встретит в диапазоне 71—75 рублей за доллар и 87—90 рублей за евро.



Татьяна Леухина