В Казани 16-летний подросток на машине въехал в кирпичный забор, один человек пострадал

Фото: ОГИБДД УМВД России по Казани

В Казани 16-летний подросток за рулем автомобиля ВАЗ-21140 въехал в кирпичный забор. Об этом сообщил врио начальника отделения пропаганды ГИБДД УМВД России по Казани капитан полиции Ленар Гилмутдинов.

Инцидент произошел накануне в 14.50 напротив дома №1 по ул. Матюшинской. Подросток, по предварительным данным, не выбрал безопасный боковой интервал.

В результате ДТП 17-летний пассажир автомобиля получил перенапряжение капсульно-связочного аппарата шейного отдела позвоночника и ушиб мягких тканей правого плеча.