СМИ назвали предварительную причину крушения Boeing 737 в Индонезии

Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air мог разбиться в Яванском море из-за неисправности системы контроля двигателей и попыток экипажа устранить проблему. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.



Запись бортового самописца свидетельствует о том, что автомат тяги одного из двигателей отказал. Экипаж не отключил систему, как это следует делать по инструкции. Вместо этого он попытался восстановить ее работоспособность.

Ранее сообщалось, что на месте крушения Boeing в Индонезии обнаружили обломки самолета.