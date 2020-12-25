«Ривьера» подала иск к кинотеатру на 6 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Развлекательный комплекс «Ривьера» подал в арбитражный суд Татарстана иск к зарегистрированному в Москве ООО «Синема Инвест Казань». Комплекс требует взыскать с компании 5,99 млн рублей.

Иск поступил в арбитраж 24 декабря, следует из материалов суда.

Источник: google.com/maps/скриншот

По данным открытых источников, «Синема Инвест Казань» зарегистрировано в Москве на Ленинградском шоссе. Юрию Топоркову принадлежит 80% уставного капитала, он же является гендиректором компании. Еще 20% в руках у Александра Бачу.

Напомним, на этой неделе стало известно, что развлекательный комплекс выкупили бизнесмены Игорь Евтушок и Валерий Кравцун — основатели петербургской компании Kravt Invest.

