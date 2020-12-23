Когогин предложил изменить правила уплаты налога на прибыль с части доходов

На кризис неплатежей, который появился в результате экономических последствий пандемии, нужно ответить более тонкой настройкой механизма налогообложения. Об этом заявил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин. Об этом сообщают chelny-biz.ru.



Он обратил внимание на то, как взымается налог на прибыль с получаемых предпринимателями средств в качестве возмещения гражданско-правовой ответственности (неустойки, штрафы, пени и др.). В опубликованной на сайте ОНФ инициативе предлагается рассчитывать налог с даты перечисления средств, а не с даты признания должником своих обязательств по выплате, как сейчас.

Фото: vestikamaza.ru

По словам Когогина, обязанность оплаты 20% налога от средств по гражданско-правовой ответственности, которые могут быть получены с задержкой или не получены вовсе, «убивает» экономическую целесообразность этого института как механизма компенсации потерь за нарушение обязательств договора, особенно в период экономического кризиса.

Маргарита Головатенко