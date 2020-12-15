Казанским девелоперам повысят планку требований к эстетике

Казанским девелоперам повысят требования в отношении эстетики и качества проектируемых зданий. Такое решение приняли за заседании рабочей группы по строительству и реконструкции архитектурных объектов на территории Казани.

В Казани необходимо разработать единый четкий стандарт проектирования и строительства для девелоперов, говорилось на заседании рабочей группы.

Фото: realnoevremya.ru

«Сейчас благодаря всем событиям, что проходили и проходят в Казани, интерес к городу растет. Поднимается и цена на квадратный метр. Все это позволяет нам устанавливать и повышать планку требований к эстетике, качеству проектирования, комфорту жителей», — заявил мэр города Ильсур Метшин.

Ольга Плешкова