Госсовет Татарстана хочет ввести запрет на продажу алкоголя «в розлив» в зданиях домов

Фото: Максим Платонов

Член Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Ильяс Жамалетдинов предложил внести поправку в закон о продаже алкоголя на территории Республики Татарстан. Речь идет о введении запрета на продажу алкоголя «в розлив» в зданиях многоквартирных домов, пристроях к ним, а также в помещениях, расположенных во дворах многоквартирных домов.



Фото: Дмитрий Зайцев

«Подобные объекты торговли — точки притяжения лиц, ведущих асоциальный образ жизни», — уверен депутат и отмечает, что под подобными объектами подразумеваются «ВоблаБир» и «Пивоман».

С его слов, из 2 275 индивидуальных предпринимателей, занимающихся этой деятельностью, примерно треть реализует продукцию в подобных местах.

Председатель комитета заявил, что перед внесением изменений необходимо проанализировать количество «разливаек».

Со слов предпринимателя Олега Коробченко, подобная проблема особенно актуальна для Набережных Челнов. Он уверен, широкая доступность пива и пивных напитков влияет на здоровье населения.

За неполный 2020 год в республике было зафиксировано 250 нарушений — продажа алкоголя в период с 22.00 до 10.00 в объектах розничной торговли.



Ранее сообщалось, что Госсовет Татарстана одобрил в первом чтении запрет рюмочных и небольших баров в жилых домах.