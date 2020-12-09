В Татарстане снизился уровень безработицы

В Татарстане уровень регистрируемой безработицы на 9 декабря составил 2,43% от численности рабочей силы. Такие данные приводит Минтруда РТ.

За 2 недели этот показатель опустился на 0,44% (по данным Минтруда РТ на 25 ноября, уровень безработицы в республике составил 2,87%).

На сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано 49 360 безработных (для сравнения, по данным на 25 ноября — 58 345 безработных).

В республике свободны более 49 тыс. вакансий. Коэффициент напряженности на рынке труда в Татарстане условно составил один человек на одну вакансию.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что по состоянию на 1 декабря 2020 года в России зарегистрирован 3 144 051 безработный гражданин. С 1 апреля по 1 декабря текущего года в стране уволено 12 162 800 россиян, трудоустроены за это время 12 230 100 граждан.



Согласно целевым прогнозным показателям в области содействия занятости населения на 2021 год, к концу следующего года в Татарстане ожидается безработица на уровне 3,3% (по отношению к численности рабочей силы).



Татьяна Демина