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Торги акциями Ozon на бирже NASDAQ открылись ростом на 40%

22:17, 24.11.2020
Торги акциями Ozon на бирже NASDAQ открылись ростом на 40%
Фото: flickr.com

На американской фондовой бирже NASDAQ начались торги американскими депозитарными акциями (ADS) компании Ozon.

На момент открытия торгов стоимость акций составила $42,3 за штуку, сообщает ТАСС. К 21:23 по московскому времени их цена опустилась на 0,37% — до $42,145 за ценную бумагу.

Торги Ozon на NASDAQ должны закрыться 27 ноября.

Фото: retail.ru

Ранее российский онлайн-ретейлер Ozon объявил итоги IPO — цена составила $30 за бумагу.

Татьяна Демина
Бизнес
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