Торги акциями Ozon на бирже NASDAQ открылись ростом на 40%
На американской фондовой бирже NASDAQ начались торги американскими депозитарными акциями (ADS) компании Ozon.
На момент открытия торгов стоимость акций составила $42,3 за штуку, сообщает ТАСС. К 21:23 по московскому времени их цена опустилась на 0,37% — до $42,145 за ценную бумагу.
Торги Ozon на NASDAQ должны закрыться 27 ноября.
Ранее российский онлайн-ретейлер Ozon объявил итоги IPO — цена составила $30 за бумагу.
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