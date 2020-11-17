Жители Татарстана уже заплатили более 4 млрд рублей имущественных налогов
В этом году жители Татарстана заплатили 4,2 млрд рублей имущественных налогов. Об этом на брифинге сообщил глава Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин.
Всего за 2019 год размер имущественных налогов составил 7,9 млрд рублей. Транспортный налог составляет 4,4 млрд рублей, налог на имущество — 2,3 млрд рублей, земельный — 1,2 млрд рублей.
В ФНС напомнили, что срок уплаты имущественных налогов — не позднее 1 декабря 2020 года.
Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах лишь 29% плательщиков рассчитались по имущественным налогам на сумму 293 млн рублей.Экономика Татарстан
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