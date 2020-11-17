Жители Татарстана уже заплатили более 4 млрд рублей имущественных налогов

В этом году жители Татарстана заплатили 4,2 млрд рублей имущественных налогов. Об этом на брифинге сообщил глава Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин.

Фото: скриншот трансляции пресс-конференции





Всего за 2019 год размер имущественных налогов составил 7,9 млрд рублей. Транспортный налог составляет 4,4 млрд рублей, налог на имущество — 2,3 млрд рублей, земельный — 1,2 млрд рублей.

В ФНС напомнили, что срок уплаты имущественных налогов — не позднее 1 декабря 2020 года.



Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах лишь 29% плательщиков рассчитались по имущественным налогам на сумму 293 млн рублей.