Минздрав Татарстана отреагировал на видео из туалета Республиканского тубдиспансера

Фото: realnoevremya.ru / Екатерина Аблаева

Казанцы возмутились состоянием туалетов в одном из корпусов Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера (РКПД). Видео, снятое в одном из санузлов медучреждения, выложили в соцсетях.

Автор возмущается, что туалет совершенно не оборудован для инвалидов, а сантехника якобы осталась с советских времен: «Здесь видно, что ремонт не проводили со времен СССР, куда девают деньги на ремонт, непонятно».

В комментариях большинство пользователей не согласились. Они стали писать, что в уборной достаточно чисто, а такая сантехника вообще вызвала отдельные похвалы многих подписчиков.

В комментарии пришла и пресс-служба Минздрава Татарстана: «Благодарим вас за неравнодушие. В здании имеется специальный оборудованный санузел для инвалидов. Посетители могут найти его по соответствующему указателю».

Ранее «Реальное время» уже писало о разваливающихся зданиях противотуберкулезного диспансера. Регистратура медучреждения расположена в деревянном корпусе, построенном 115 лет назад.