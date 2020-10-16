Татарстанцы недополучили более 25 млрд рублей доходов за пандемию

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Татарстан оказался в списке регионов-лидеров по сокращению фонда оплаты труда — эксперты оценили потери республики в 25,9 млрд рублей, сообщает РБК.



Наибольшие потери понесли Москва и Петербург — 243 и 69,8 млрд рублей соответственно. За ними следуют Московская область с потерями в абсолютном выражении 65,4 млрд рублей, Краснодарский край — 26,8 млрд рублей и Челябинская область — 22,4 млрд рублей.

realnoevremya.ru / Илья Репин

Всего, по расчетам на II квартал текущего года, работающие россияне недосчитались 841 млрд рублей доходов. Эксперты связывают такое сокращение не с массовыми увольнениями, а с режимами неполной занятости.

Ранее сообщалось, что, по подсчетам Счетной палаты РФ, существуют риски более существенного снижения доходов населения по итогам 2020 года.