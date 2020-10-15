В России могут существенно снизиться доходы граждан в 2020 году

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

По мнению Счетной палаты РФ, существуют риски более существенного снижения доходов населения по итогам 2020 года, чем запланировано в среднесрочном прогнозе Минэкономразвития. В 2021—2023 годах прогнозируется их медленное восстановление.

Это может «негативно отразиться на динамике показателей потребительского спроса», говорится в заключении контрольного ведомства на проект закона о бюджете на 2021—2023 годы.

В первом полугодии 2020 года доходы граждан сократились из-за снижения прибыли от предпринимательской деятельности, убыточности ряда отраслей, роста

безработицы.

Фото: Максим Платонов

В 2021 году не ожидается компенсации падения доходов в текущем году. Прогнозируется «отрицательная динамика в экономике в целом».



В Татарстане, по данным службы исследований HeadHunter, 73% жителей недовольны нынешним уровнем своего дохода.