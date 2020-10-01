Завод «Элекон» не будет выплачивать дивиденды за 2019 год

Общее собрание акционеров завода «Элекон» приняло решение не выплачивать дивиденды за 2019 год. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.



Фото: realnoevremya.ru

За решение не распределять чистую прибыль за прошлый год проголосовали 99,85% акционеров, против — 0,09%, воздержались — 0,04%.

За 2019 год завод получил чистую прибыль в размере 1,6 млрд рублей.

Напомним, пару дней назад рядом с «Элеконом» сгорел склад, принадлежащий бывшему директору завода, экс-депутату Казгордумы Николаю Ураеву-младшему.

