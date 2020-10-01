Новости бизнеса

13:48 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Завод «Элекон» не будет выплачивать дивиденды за 2019 год

13:32, 01.10.2020
Завод «Элекон» не будет выплачивать дивиденды за 2019 год
Фото: скриншот yandex.ru

Общее собрание акционеров завода «Элекон» приняло решение не выплачивать дивиденды за 2019 год. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Фото: realnoevremya.ru

За решение не распределять чистую прибыль за прошлый год проголосовали 99,85% акционеров, против — 0,09%, воздержались — 0,04%.

За 2019 год завод получил чистую прибыль в размере 1,6 млрд рублей.

Напомним, пару дней назад рядом с «Элеконом» сгорел склад, принадлежащий бывшему директору завода, экс-депутату Казгордумы Николаю Ураеву-младшему.

Бизнес Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок