Компании Свердловской области планировали инвестировать в Татарстан до 350 млн рублей

Фото: Арсений Фавстрицкий

В 2020 году различные компании Свердловской области планировали вложить в экономику Татарстана инвестиций на сумму 350 млн рублей. Однако сумма инвестиций может уменьшиться из-за кризиса, вызванного пандемией, рассказал постоянный представитель РТ в Свердловской области Хайдар Гильфанов.

«Я думаю, что нам немного снизят этот показатель, потому что сейчас экономики как [Среднего] Урала, так и Татарстана немного просели из-за пандемии», — рассказал Гильфанов, сообщает «Татар-Информ».

При этом спикер отметил, что Татарстан все еще остается для предпринимателей комфортным регионом для инвестиций.



Ранее глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, выступая на онлайн-форуме «100% Татарстан», заявила, что в 2020 году произойдет мировое инвестиционное падение на 40%.

